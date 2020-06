Strana Za ľudí diskutuje o vedení, Kiska možno z funkcie neodíde

Bratislava 23. júna (TASR) - Diskusia o vedení strany Za ľudí pokračuje, podľa informácií TASR je naďalej v hre aj možnosť, že exprezident SR Andrej Kiska ostane na jej čele. Kiska na otázku TASR, či nevylučuje takúto možnosť, odpovedal, že "všetky varianty sú otvorené".



Šéf Za ľudí priblížil, že aj tento týždeň by mala mať strana predsedníctvo. "Diskutujeme v strane, určite sa v dostatočnom čase vyjadrím," povedal Kiska v súvislosti so svojím zotrvaním vo funkcii.



Snem strany Za ľudí by sa mal konať koncom júla alebo začiatkom augusta, o termíne rozhodne predsedníctvo. Na sneme by sa mala riešiť aj otázka lídra strany. Kandidatúru nevylúčil podpredseda strany a Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga. Ako kandidátka sa spomína aj Veronika Remišová, v líderskej pozícii zastupuje Kisku, ktorý sa po voľbách stiahol z politiky. Vedenie strany na otázky o možnej výmene šéfa odkazuje na to, že vyjadriť sa má Kiska.