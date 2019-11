Strana Za ľudí sa pridala k dohode PS-Spolu a KDH o neútočení

Bratislava 11. novembra (TASR) - Neparlamentná strana Za ľudí sa v pondelok pridala k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné hnutie KDH a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Ako uviedol predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, do dohody sa doplnila klauzula o tom, že sa vylučuje akákoľvek povolebná spolupráca so Smerom-SD, SNS a extrémistami.



Líder koalície PS-Spolu Michal Truban skonštatoval, že v spoločnosti cítiť skepsu a možno aj beznádej z toho, že opozícia nevie komunikovať a vyzerá, že sa háda. Touto dohodou chcú preto tieto strany ukázať, že vedia spolu komunikovať. Truban verí, že táto spolupráca bude fungovať.



Truban tiež dodal, že s predsedom strany SaS Richardom Sulíkom sa chcú stretnúť mimo kamier. "Porozprávame sa, ako vidíme naše ďalšie kroky," uviedol. SaS už avizovala, že má záujem sa k dohode pridať.



Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska je podľa svojich slov presvedčený, že na Slovensku dôjde k zmene, že sa krajina vráti späť občanom. "Voliči ale musia vidieť signály. Signály, že sú tu pripravené strany zostaviť silnú a spoľahlivú vládu," skonštatoval s tým, že strany spojené v dohode dokážu takúto vládu zostaviť.



Predseda KDH Alojz Hlina podpis dohody hodnotí ako dobrú vec. Bol to podľa neho zárodok jadra zmeny.



Lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča podľa Trubana neoslovili k podpisu dohody vzhľadom na Matovičove odmietavé vyjadrenia k spolupráci.



Kiska skonštatoval, že otázka o vytvorení veľkej koalície "bloku zmeny" je na stole vzhľadom na to, aby neprepadli hlasy strán, ktoré sa podľa prieskumov pohybujú na hranici zvoliteľnosti. Dodal, že tieto strany chcú ísť podľa ich vyjadrení do volieb samé. "My sme povedali, že v prípade nutnosti, ak situácia bude mimoriadne dramatická, mali by sme byť schopní sa dohodnúť aj do 24 hodín," skonštatoval šéf Za ľudí. Pripomenul, že s napätím očakávajú, ako dopadne rokovanie medzi stranou Štefana Harabina Vlasť a ĽSNS.



Hlina na margo predvolebnej koalície uviedol, že pre Slovensko má význam, aby existovala jedna štandardná kresťanskodemokratická strana, ktorú má KDH predstavovať.



Truban s Hlinom na otázky o ideologických rozporoch uviedli, že sa svojej agendy nevzdávajú. Truban skonštatoval, že presadzovanie agendy má byť dôstojné, slušné, založené na hľadaní riešení.



Kiska už skôr avizoval, že okrem pripojenia sa k paktu o neútočení navrhuje doplniť odmietnutie spolupráce so Smerom-SD, SNS, kotlebovcami a Štefanom Harabinom.



Dohoda o neútočení obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.