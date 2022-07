Bratislava 6. júla (TASR) - Strana Za ľudí urobí maximum pre to, aby koalícia dovládla vo štvorici. Pre TASR to uviedla vicepremiérka a líderka strany Veronika Remišová v reakcii na rozhodnutie SaS o vypovedaní koaličnej zmluvy.odkázala Remišová.Strana zároveň verí, že u všetkých partnerov v koalícii prevládne zodpovednosť k ľuďom na Slovensku nad osobnými spormi či vidinou politických ziskov.Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na stredajšej mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.Ak by OĽANO požadovalo vzápätí odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka, bude o tom šéf SaS rozmýšľať, keď to bude na stole. Svoje požiadavky plánuje strana predostrieť premiérovi písomne, aby sa aj na ich základe pripravila nová koaličná zmluva.Predsedníctvo OĽANO aj Heger apelovali počas dňa na SaS, aby v koalícii zotrvala. Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí ani s predčasnými voľbami.