A. Kiska: Strana Za ľudí začína rokovania o vstupe do vládnej koalície

Bratislava 5. marca (TASR) – Strana Za ľudí začína oficiálne rokovania o vstupe do budúcej vládnej koalície so stranami OĽaNO, SaS a Sme rodina. Odsúhlasilo to štvrtkové predsedníctvo strany. O výsledku predsedníctva informoval líder strany Andrej Kiska. Ako však podotkol, neznamená to, že strana Za ľudí pôjde do koalície za každú cenu.



"Pre nás je podstatné, aby sa podarilo presadiť náš program v oblasti boja proti korupcii, pomoci regiónom, pomoci sociálne slabším a pevne ukotviť Slovensko v zahranično-politickej orientácii. Je dôležité, aby mala celá vláda vysoký morálny a odborný kredit. O tom všetkom oddnes začnú rokovania s našimi potenciálnymi partnermi budúcej vládnej koalície," vyhlásil Kiska.



Lídra OĽaNO Igora Matoviča Kiska informoval o postupe strany, chce, aby sa ešte vo štvrtok stretli lídri všetkých štyroch strán. Matovič už skôr avizoval toto stretnutie. Vyjednávací tím strany Za ľudí bude podľa Kisku zložený okrem neho z podpredsedov strany, ktorými sú Veronika Remišová, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Vladimír Ledecký a Michal Luciak. Súčasťou tohto tímu bude podľa Kisku aj Roman Krpelan, ktorý za stranu komunikuje s médiami.



Kiska sa s Matovičom vo štvrtok rozprával napríklad o hodnotových otázkach z pohľadu možného hlasovania. "Pretože nám nesmierne záleží na tom, aby bola naša vláda stabilná," priblížil. Rozprávali sa podľa neho aj o nástrojoch, ako dosiahnuť, aby boli nominanti vo verejných funkciách vystavení čo najprísnejšej verejnej kontrole. Veľa otázok zostalo podľa Kiskových slov nezodpovedaných, budú predmetom ďalších koaličných rozhovorov. Chcú, aby ich priority boli súčasťou programového vyhlásenia vlády. "Hneď ako by sme mali pocit, že sa tam má dostať niečo, čokoľvek, s čím zásadne nesúhlasíme, pravdaže túto otázku otvoríme," dodal s tým, že tieto rozhovory ešte len začnú.



Strana Za ľudí podľa jeho slov pred voľbami hovorila, že jej najbližšími partnermi sú strany PS-Spolu, KDH, SaS a OĽaNO. "Hovorili sme, že ak by sa vláda nedala zostaviť v takejto zostave, prichádza na rad rokovanie aj so stranou Sme rodina. Zo spolupráce sme vylúčili strany Smer-SD, SNS a ĽSNS," spresnil Kiska.



Výsledky sobotných (29. 2.) parlamentných volieb sú podľa neho známe, PS-Spolu a ani KDH sa do parlamentu nedostali. "Naším najbližším partnerom je aktuálne SaS a OĽaNO," poznamenal predseda Za ľudí. Kiska vyhlásil, že cítia zodpovednosť za Slovensko a strana chce ponúknuť najlepších odborníkov, ktorých má.



A. Kiska nekonkretizoval, či bude pôsobiť v NR SR alebo v exekutíve

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska nechcel konkretizovať, či ostane pôsobiť v parlamente alebo pôjde do exekutívy, jeho pôsobenie v politike bude predmetom ďalších rozhovorov. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii po tom, ako predsedníctvo strany rozhodlo, že vstúpi do rokovaní o možnej koalícii s OĽaNO, Sme rodina a SaS.



Kiska označil samého seba za "najmenší problém". "Najdôležitejšie z celého toho, o čom sa dnes rozprávame, je, čo je dobré pre krajinu, potom, čo je dobré pre našu stranu a pre hodnoty, ktoré zastupujeme. Z pohľadu priorít je na celkom najnižšej priorite moja maličkosť," povedal s tým, že o svojom ďalšom pôsobení počul už veľa špekulácií.