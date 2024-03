Stranícki kolegovia P. Pellegriniho veria v jeho jasné víťazstvo

Bratislava 23. marca (TASR) - Predstavitelia Hlasu-SD sú pri prvom kole prezidentských volieb optimistickí. Veria, že ich šéf Peter Pellegrini bude jasným víťazom prvého kola volieb. Viacerí ho prišli osobne podporiť.



Podpredsedníčka Hlasu-SD a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková verí, že všetko dobre dopadne a Pellegrini bude víťazom už v prvom kole volieb. Ponúka podľa nej taký program, ktorý je najlepšou víziou pre budúcnosť Slovenska



Člen predsedníctva strany a poslanec parlamentu Ján Ferenčák očakáva volebnú účasť na úrovni 50 až 60 percent. Myslí si, že o voľby bol záujem. Pre Pellegriniho očakáva tie najlepšie výsledky. "Pevne verím aj dúfam, že to bude jednoznačný výsledok víťazstva Petra Pellegriniho," skonštatoval pre TASR.



Poslankyňa a členka predsedníctva Ľubica Laššáková verí, že Pellegrini bude mať víťazstvo isté. Atmosféru vo volebnom štábe opisuje ako príjemnú. "Nie sú to prvé voľby, ktoré sme spolu zažili, dokonca aj na tomto mieste. Dúfame v čo najlepší výsledok pre nášho favorita," povedala pre TASR. Laššáková sa neobáva o ďalšie fungovanie strany, pokiaľ by sa Pellegrini stal prezidentom.