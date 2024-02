Stranu Demokrati povedie do eurovolieb jej predseda J. Naď

Bratislava 14. februára (TASR) - Mimoparlamentnú stranu Demokrati povedie do eurovolieb jej predseda Jaroslav Naď. Jednohlasne o tom rozhodlo predsedníctvo strany, podporu vyjadrila aj členská základňa. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková. Strana považuje voľby do Európskeho parlamentu (EP) za mimoriadne dôležité v globálnom aj národnom kontexte. Kandidátku bude strana podávať ako samostatný subjekt.



"Kandidátku povediem s jasnými posolstvami a racionálnymi názormi. V zahraničnej a obrannej politike sme za našej vlády v rozhodujúcich momentoch neuhli ani milimeter. Vieme, ktorá je správna strana brehu, a na nej sme vždy pevne stáli. Členstvo v Európskej únii je pre Slovensko nenahraditeľné," uviedol Naď. Poukázal na finančnú pomoc zo strany Únie i na podporu v ďalších oblastiach. Zároveň tiež apeloval na voličov, aby sa na voľbách zúčastnili.



Strana podľa slov jej hovorkyne rokuje aj so záujemcami o miesto na kandidátke. V priebehu nasledujúcich dní plánuje strana predstaviť kompletnú kandidátnu listinu. Hovorkyňa tiež potvrdila, že strana bude kandidačnú listinu odovzdávať ako samostatný subjekt, pod hlavičkou Demokrati.



Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.