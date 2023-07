Strany dostanú posledný príspevok za voľby, rozdelia si 12,7 milióna

Bratislava 16. júla (TASR) - Skorší termín parlamentných volieb má vplyv aj na výšku príspevku, ktorý dostávajú politické strany za výsledky volieb ešte z roku 2020. Celková suma bude nižšia, keďže s vyplácaním príspevku sa rátalo na celé štvorročné volebné obdobie až do roku 2024. Peniaze si rozdeľuje desať strán a jedna koalícia, ktoré v posledných parlamentných voľbách dosiahli aspoň tri percentá hlasov. V poslednom príspevku si rozdelia 12,7 milióna eur. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo financií (MF) SR.



Príspevky sa vyplácajú podľa MF priebežne, zväčša v letných mesiacoch. Strany dostávajú poslednú časť príspevku v tomto roku. Najviac peňazí získa OĽANO, a to 3,54 milióna eur. Nasleduje Smer-SD s 2,6 milióna eur, za ním Sme rodina s 1,23 milióna eur a ĽSNS dostane 1,2 milióna eur. SaS má príspevok vyše 936.000 eur a Za ľudí viac ako 867.000 eur.



Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali viac ako tri percentá hlasov. Progresívne Slovensko a Spolu, ktoré šli do volieb v koalícii, majú spolu vyše 730.000 eur. KDH vyše 488.000 eur, Maďarská komunitná spolupatričnosť viac ako 410.000 eur, SNS takmer 332.000 eur a Dobrá voľba viac ako 321.000 eur.



Celkovo si politické subjekty za volebné obdobie 2020 až 2024 mali rozdeliť štátny príspevok v sume viac ako 76 miliónov eur. Konečná suma je napokon vyše 71 miliónov eur.



Príspevok sa delí na časti. Ministerstvo priblížilo, že príspevok na činnosť sa rovná celkovému príspevku za hlasy, ktorý sa rozdelí na 48 podielov. "Ak sa činnosť Národnej rady SR skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo," skonštatovalo MF.



Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. "Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby. V prípade skrátenia volebného obdobia sa skracuje o počet mesiacov, za ktoré sa skrátilo volebné obdobie," dodali z ministerstva.