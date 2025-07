Strany dostanú za výsledky volieb do NRSR takmer 14,3 milióna eur

Bratislava 6. júla (TASR) - Politické strany dostanú v tomto roku za výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR takmer 14,3 milióna eur. Príspevok si delí osem strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Vyplýva to z údajov ministerstva financií. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia 2023 až 2027. Celkovo je príspevok vo výške 92,87 milióna eur.



Najviac peňazí dostáva víťaz volieb Smer-SD, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s vyše 2,8 milióna eur, za ním Hlas-SD s takmer 2,4 milióna eur, koalícia OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. TASR), Kresťanská únia, Za ľudí s takmer 1,5 milióna eur a KDH dostane vyše 1,1 milióna eur. SaS získa 1,04 milióna eur a SNS vyše 935.000 eur.



Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali vo voľbách viac ako tri percentá hlasov. Hnutie Republika získa takmer 460.000 eur a Aliancia (dnes Maďarská aliancia, pozn. TASR) vyše 424.000 eur. Rezort financií zasiela príspevky spravidla v lete. Príspevok sa delí na tri časti, ide o príspevky zo štátneho rozpočtu za hlasy, na činnosť a na mandát.



Ministerstvo vnútra najnovšie navrhuje, aby príspevok zo štátneho rozpočtu nezískavali strany, ktoré sa do parlamentu nedostali, teda nedosiahli päť percent. Momentálne im stačí získať aspoň tri percentá hlasov. Rezort argumentuje, že príspevok nebudú mať strany „bez reálneho politického vplyvu“ a budú motivované aktívnejšie sa usilovať o získanie podpory. Podľa návrhu novely, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovaní, by sa takisto mohla v prípade zhoršenej ekonomickej situácie znížiť výška príspevkov. Ak bude výška deficitu rovnaká alebo vyššia ako tri percentá podielu na hrubom domácom produkte, suma príspevkov by sa krátila o 30 percent.



Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) pripomenula, že zmena môže spôsobiť menej transparentnú a férovú predvolebnú kampaň s tlakom na pochybné financovanie. Zrušenie trojpercentného prahu pre štátne financovanie bude podľa TIS tlačiť menšie subjekty do neprirodzených alebo špekulatívnych predvolebných spájaní. „S výnimkou najbohatších strán (Smer, PS, Hlas, Slovensko) budú mať ostatné ešte väčší problém získať prostriedky na predvolebnú kampaň. Pôžičky, ktoré doteraz tvorili významnú časť ich kampaní, sa stanú pre menšie strany vysokorizikovým nástrojom. Nevydarená kampaň ich môže úplne položiť,“ napísala organizácia na sociálnej sieti.



Naviazanie podpory na prekročenie 3-percentného deficitu znamená podľa TIS aj to, že za prípadné ekonomické zlyhania vládnej koalície môžu niesť následky opozičné či nové strany. Upozorňuje tiež, že mimoparlamentné strany dostali od roku 2002 historicky len desatinu z balíka 349 miliónov eur, ktoré sa majú rozdeliť stranám. „Pre zdravú demokraciu sú dôležité i mimoparlamentné, no relevantné strany,“ dodala TIS.