Strany dostanú za výsledky volieb v budúcom roku takmer 14,3 mil. eur

Bratislava 31. decembra (TASR) - Politické strany dostanú v roku 2024 za výsledky septembrových parlamentných volieb takmer 14,3 milióna eur. Príspevok si delí osem strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo financií (MF) SR. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia 2023 až 2027. Celkovo je príspevok vo výške 92,87 milióna eur.



Najviac peňazí získa v budúcom roku víťaz volieb Smer-SD, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s vyše 2,8 milióna eur, za ním Hlas-SD s takmer 2,4 milióna eur, koalícia OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. TASR), Kresťanská únia, Za ľudí takmer 1,5 milióna eur a KDH dostane vyše 1,1 milióna eur. SaS získa 1,04 milióna eur a SNS vyše 935.000 eur.



Príspevok dostanú v roku 2024 aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali vo voľbách viac ako tri percentá hlasov. Hnutie Republika dostane takmer 460.000 eur a Aliancia dostane vyše 424.000 eur.



Celkový príspevok dostávajú strany postupne každý rok až do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. Príspevok sa delí na tri časti, ide o príspevky zo štátneho rozpočtu za hlasy, na činnosť a na mandát.