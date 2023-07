Strany majú čas na podanie kandidátok do volieb už len do polnoci

Bratislava 2. júla (TASR) - Politické strany majú posledný deň na podávanie kandidátnych listín do septembrových parlamentných volieb. Čas majú do nedeľnej polnoci. Ich odovzdanie si treba dohodnúť s ministerstvom vnútra. Podrobnosti sú na webe rezortu vnútra. Strany môžu utvoriť aj koalíciu a podať spoločnú kandidátku. Súčasťou kandidátky musí byť potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 17.000 eur.



Kandidátnu listinu môže podať strana, respektíve hnutie, ktoré je registrované. Politická strana alebo koalícia môže mať na kandidátnej listine najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidátky nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov a ani meniť ich poradie.



Kandidátka musí obsahovať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke. Štátna volebná komisia má lehotu na zaregistrovanie kandidátok do 22. júla.



Kandidovať za poslanca Národnej rady (NR) SR môže občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Kandidovať nemôže občan, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, a tiež ten, koho právoplatne odsúdili za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra.