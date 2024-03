Strany majú posledný týždeň na podanie kandidátok do eurovolieb

Bratislava 4. marca (TASR) - Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu (EP) najneskôr 10. marca do polnoci. Ostáva im tak na to posledný týždeň. Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna.



"Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac 15 kandidátov," priblížilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná. Kandidátku treba podať zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Strany potrebujú tiež zaplatiť volebnú kauciu vo výške 1700 eur. Pri podaní kandidátky treba odovzdať aj potvrdenie o uhradení kaucie.



Za europoslanca môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Kandidovať môže aj občan iného členského štátu EÚ, ktorý má najneskôr v deň konania volieb 21 rokov, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte EÚ, ktorého je štátnym občanom, a má na území SR trvalý pobyt. Kandidovať za europoslanca v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte EÚ.



Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.