Strany môžu členov komisií v októbrových voľbách delegovať do 6. 8.

Bratislava 30. júna (TASR) - Delegovať člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie v doplňujúcich októbrových voľbách do obecného zastupiteľstva môžu strany do 6. augusta. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Doplňujúce komunálne voľby sa majú konať v 43 samosprávach. Primátora, starostu či poslancov obecného zastupiteľstva si majú občania voliť v sobotu 5. októbra. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásili za neplatné.



Primátora budú voliči vyberať v Dobšinej. Starostu aj poslanca majú občania voliť v obciach Fijaš a Zemplín. Starostu si budú voliči vyberať v mestskej časti Košíc Kavečany a v obciach Hviezdoslavov, Malá Mača, Brunovce, Dvorany nad Nitrou, Svrbice, Prosiek, Vasiľov, Kordíky, Krná, Lentvora, Lada, Starina, Malé Dvorníky, Zvončín, Nána, Liptovská Kokava, Lodno, Telgárt, Radnovce, Senné, Píla, Nechválova Polianka, Pichne, Záhradné a Tisinec.



Poslancov obecného zastupiteľstva majú voliči vyberať v obciach Dolné Orešany, Podhorany, Jasenová, Dubovec, Nováčany, Hubina, Lakšárska Nová Ves, Tupá, Ľubá, Malé Borové, Abramová, Petrovce, Orlov a Piskorovce.