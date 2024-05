Strany môžu na kampaň v eurovoľbách minúť najviac tri milióny eur

Bratislava 4. mája (TASR) - Strany môžu na kampaň pre eurovoľby minúť najviac tri milióny eur vrátane DPH. Pri volebnej koalícii platí tento limit zvlášť pre každú stranu. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Do limitu nákladov politickej strany sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb," píše sa v zákone.



Finančné prostriedky určené na kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na účte musia byť nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Na osobitný účet musia byť vložené peniaze výlučne prevodom z iného účtu. Výpisy z účtu musí kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.



O použití prostriedkov na kampaň musí strana viesť osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane. Strany majú tiež povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na kampaň. Doručiť ju musia MV najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb v listinnej aj elektronickej podobe. Rezort ju následne zverejní aj na svojom webe.



Kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Strany ju pri eurovoľbách môžu viesť najneskôr do 5. júna do 23.59 h.



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.