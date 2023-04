Politici reagujú na prípadnú zmenu systému politických strán

Bratislava 2. apríla (TASR) - Prípadné zmeny zákonov týkajúcich sa volebných pravidiel či systému politických strán by mali prísť až po parlamentných voľbách. Predchádzať by im mala riadna odborná i politická diskusia. Zhodli sa na tom viaceré politické strany. Aktuálne nepripravujú zmenu zákona, ktorá by sa dotkla podmienok vzniku politických strán či ich zrušenia.



Strana Za ľudí považuje aktuálnu legislatívu za pomerne prísne nastavenú. "Jasne definuje podmienky vzniku strán, kladie dôraz na transparentnosť fungovania strán a umožňuje udeliť vysoké sankcie politickým stranám v prípade jej porušovania," uviedla pre TASR s tým, že nie je priaznivcom takýchto zmien a diskusie o nich vo volebnom roku. Podotkla, že volebné zákony by sa mali meniť tak, aby sa minimalizovali podozrenia zo snahy ich autorov optimalizovať pravidlá v prospech vlastného volebného výsledku. Podľa strany by malo byť samozrejmosťou, aby "preukázateľné nesplnenie zákonných podmienok politických strán pre ich existenciu vytváralo predpoklad na ich výmaz z registra politických strán".



"Ak politické strany nespĺňajú podmienky, mala by tu byť zákonná možnosť ich zrušiť. Čo sa týka samotnej právnej úpravy, malo by to prejsť nejakým konsenzom, aby to nebolo v budúcnosti zneužívané na politické účely," uviedlo hnutie Sme rodina.



"Akékoľvek legislatívne zmeny v tejto oblasti môžu prísť až po predčasných voľbách," reagoval mimoparlamentný Hlas-SD. Hovorí o potrebe zásadnej zmeny v slovenskej politike. Tvrdí, že miesto skutočných politických strán máme aktuálne "schránkové firmy, sekty a spolky kamarátov".



Možnosť združovať sa a vyvíjať činnosť v politickej strane považuje mimoparlamentná strana Demokrati za jedno zo základných občianskych práv garantovaných ústavou a medzinárodnými dokumentmi. "O konkrétnych podmienkach registrácie strany, napríklad z pohľadu počtu členov, pripúšťame diskusiu. Sme však presvedčení, že možnosť zrušiť stranu pre nesplnenie podmienok nesmie byť daná výkonnej moci, napríklad Ministerstvu vnútra SR. Takéto právo posudzovať splnenie alebo nesplnenie zákonných podmienok konkrétnou politickou stranou, a teda možnosť zrušiť politickú stranu, možno zveriť výhradne nezávislej súdnej moci," zdôraznila. Rovnako podčiarkla potrebu diskusie pri obdobných návrhoch.