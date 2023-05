Strany okolo Maďarského fóra nebudú súčasťou volebnej strany Dzurindu

Bratislava 19. mája (TASR) - Zoskupenie piatich strán okolo subjektu Maďarské fórum (MF) nebude súčasťou volebnej strany Modrí - Európske Slovensko Mikuláša Dzurindu. Pre TASR to uviedol líder MF Zsolt Simon. Modrým však ponúkli miesta na ich kandidátke, no Dzurinda podľa Simona reagoval, že Modrí idú vytvárať volebnú stranu s Mostom-Híd 2023. Simon tiež deklaruje, že nebude na kandidátke so stranou Demokrati.



"Nejdeme vytvárať s Modrými novú volebnú stranu, zotrvávame v zoskupení piatich strán. Ponúkli sme im miesta na našej kandidátke s tým, že môžeme o tom rokovať," povedal pre TASR Simon potom, čo sa vo štvrtok (18. 5.) stretol s Dzurindom. Projektu Modrých a Mosta-Híd 2023 sa nechcú zúčastniť. "Snehová guľa sa vytára tak, že sa pribaľuje k väčšej guli a nie naopak," dodal. Dzurinda podľa Simona rokoval aj za stranu Most-Híd 2023. Predpokladal, že jeho bývalí kolegovia sa pridajú k MF, preto ho prekvapilo, že napokon sa spájajú s Modrými.



Zoskupenie okolo MF odmieta spoluprácu so stranou Demokrati expremiéra Eduarda Hegera. "Po tom, čo sa šéf Demokratov priznal k tomu, že nevedia vládnuť a sami organizovali chaos, by sme sa neradi s nimi spájali," skonštatoval Simon.



Simon zopakoval, že názov zoskupenia sa meniť nebude, no môžu ešte rokovať s jednotlivcami, ktorí by sa pridali na ich kandidátku. Otvorená je tiež pozícia lídra kandidátky. Zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana vzniklo premenovaním strany Maďarské fórum.



Most-Híd 2023 vznikol premenovaním Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie. Na jej čele stoja ľudia z bývalého Mosta-Híd, ktorí odišli z maďarskej strany Aliancia. Strana sa dohodla na volebnej spolupráci s Modrými.