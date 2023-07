Strany okolo MF predstavili kandidátku, do volieb ich povedie Simon

Bratislava 10. júla (TASR) - Strany Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska (ODS), Za regióny, Rómska koalícia a Demokratická strana predstavili spoločnú kandidátnu listinu. Do volieb ich povedie predseda MF Zsolt Simon. Druhým na kandidátke bude Pavel Macko, tretím Zsolt Gál, štvrtým Jozef Rajtár a piatym László Bindics. Zástupcovia strán o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



Na kandidátke sú podľa Simona ľudia so skutočným charakterom, ktorí sú garanciou slušnosti a odbornosti. "Chceme vám spoločne garantovať, že Slovensko ostane súčasťou vyspelého demokratického sveta, že budeme budovať silný a stabilný právny štát a naše ukotvenie v Európskej únii a NATO nebude vôbec otázne," povedal.



V prvej desiatke bude Imrich Hybký, Éva Polerecka, Ivan Uhrík, Zuzana Kotrus Rákociová a Natália Blahová. Jedenáste až dvadsiate miesto obsadia Michal Kapusta, Ingrid Lukáčová, Tamás Bojtos, Attila Mikolai, Dušan Bráz, Rudolf Sloboda, Jaroslav Bytčanek, Norbert Krušinský, Jaroslav Petö a Károly Sztreda. Nasleduje Ivo Thomka, Jaroslav Hrehor, Marián Bölcs, Melinda Erdélyi Török, Štefan Tomáš, Stanislav Saniga, Péter Balázs, Iveta Fulková, Erika Szelle a László Somogyi.



Zástupcovia jednotlivých strán zároveň priblížili svoje priority. Demokratická strana sa chce zamerať najmä na boj proti korupcii, budovanie právneho štátu a ekonomickú prosperitu Slovenska. Rómska koalícia sa chce venovať hlavne vzdelávaniu, a to najmä vzdelávaniu rómskej národnostnej menšiny. Medzi priority strany Za regióny patrí zmena územného členenia samosprávy, decentralizácia štátu či zvýšenie kvality života občanov v regiónoch.



Líder ODS Pavel Macko dodal, že spoločne sa chcú zamerať aj na mier a bezpečnosť v krajine, opravu inštitúcií a zefektívnenie štátu, posilnenie investícií do verejnej infraštruktúry či zefektívnenie sociálneho systému. Podľa Simona sa strany chcú venovať aj témam ľudských a menšinových práv i boju s infláciou.