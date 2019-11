Strany vstupujú do predvolebnej kampane, minúť môžu tri milióny eur

Bratislava 5. novembra (TASR) - Politické strany a hnutia v utorok vstupujú do oficiálnej predvolebnej kampane. Avizoval to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý v pondelok vyhlásil termín volieb do Národnej rady (NR) SR na 29. februára 2020.



Predvolebná kampaň sa začína zverejnením rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov. Končí sa 48 hodín pred voľbami. Strany na ňu môžu minúť maximálne tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani.



Legislatíva za volebnú kampaň označuje akúkoľvek činnosť politickej strany, hnutia, ich koalície a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí a smeruje k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. "Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov," upresňuje zákon.



Strany a hnutia musia mať zriadené transparentné účty. Do limitu nákladov sa podľa zákona započítava aj "rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb".