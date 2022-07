Strany získajú za výsledky volieb do NR SR takmer 12 miliónov eur

Bratislava 3. júla (TASR) - Politické strany dostanú v tomto roku za výsledky posledných parlamentných volieb z roku 2020 príspevok celkovo vo výške 11,7 milióna eur. Rozdelí si ho desať strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách dosiahli aspoň tri percentá hlasov. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo financií (MF) SR. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvorročného volebného obdobia.



Najviac peňazí získalo OĽANO, a to 3,34 milióna eur. Nasleduje Smer-SD s 2,49 milióna eur, za ním Sme rodina s 1,2 milióna eur a ĽSNS dostala 1,18 milióna eur. SaS získala v tomto roku 915.221 eur a Za ľudí viac ako 847.187 eur.



Príspevok dostávajú aj subjekty, ktoré sa do parlamentu nedostali, ale získali viac ako tri percentá hlasov. Progresívne Slovensko a Spolu, ktoré šli do volieb v koalícii, získali spolu 548.129 eur. KDH dostalo 366.090 eur, Maďarská komunitná spolupatričnosť 307.567 eur, SNS takmer 249.000 eur a Dobrá voľba takmer 241.000 eur.



"Ministerstvo financií SR vypláca príspevky na činnosť a mandát politickým stranám a hnutiam v roku 2022 priebežne podľa toho, ako si strany splnia svoje zákonné povinnosti. Ide o oznámenie čísla účtu či predloženie výročnej správy štátnej komisii pre voľby," uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu financií.



Celkovo si politické subjekty za volebné obdobie 2020 až 2024 rozdelia štátny príspevok v sume viac ako 76 miliónov eur. Príspevok sa rozdelil na štyri časti, ktoré sa vyplácajú každý rok.