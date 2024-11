Strata štátnych nemocníc by mala byť tento rok menšia ako sa očakávalo

Bratislava 6. novembra (TASR) - Strata štátnych nemocníc by mala byť v roku 2024 menšia ako sa očakávalo podľa obchodno-finančných plánov. Kým pôvodne sa očakávala na úrovni mínus 325 miliónov eur, aktuálne sa očakáva na úrovni mínus 165 miliónov eur. Vyplýva to z informácie o ďalšom priebehu a vývoji finančného zdravia nemocníc v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.



Zmena pri očakávanom negatívnom hospodárskom výsledku nemocníc sa podľa rezortu podarila vďaka nastaveniu tzv. kľúčového ukazovateľa výkonnosti, ktorým nemocnice dostali úlohy, ktoré musia splniť, aby extra dofinancovanie obdržali, a následnému dofinancovaniu v celkovom objeme 191 miliónov eur.



"Tento nový očakávaný hospodársky výsledok predstavuje napriek všetkým problémom v sektore zlepšenie o viac ako 100 miliónov eur oproti očistenému hospodárskemu výsledku roka 2023 (mínus 271 miliónov eur), čo predstavuje zlepšenie o 39 percent," poznamenalo ministerstvo.



Priblížilo, že hlavnými dôvodmi straty sú najmä vyššie osobné náklady, nižšie výnosy od zdravotných poisťovní voči indexovanej skutočnosti a rast cien špeciálnych zdravotníckych materiálov a krvných produktov.



Pre rok 2025 ministerstvo plánuje pokračovať v nastavovaní parametrov, ich meraní a vyhodnocovaní. To má za cieľ priniesť cielené a adresné vyplácanie zadlžených zdravotníckych zariadení za adekvátnu protihodnotu. Naďalej tiež podľa neho bude dôležitý dôsledný monitoring podriadených organizácií, čomu môže pomôcť aj pripravovaná centralizácia riadenia štátnych nemocníc.



"Viaceré opatrenia na zlepšenie fungovania týchto organizácií prezentuje aj dokument 'Revízia nemocníc', ktorý pripravil Útvar hodnoty za peniaze v spolupráci s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR," dodalo MZ SR s tým, že materiál bude čoskoro publikovaný.