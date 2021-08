Strate fotografií možno predísť ich zálohovaním na online cloude

Bratislava 1. augusta (TASR) - Strate fotografií či dôležitých dokumentov možno predísť ich zálohovaním na online úložisku, tzv. cloude. Uviedol to odborník na cloudové služby Peter Kováč zo spoločnosti Aliter Technologies.



„Využitie cloudu má viacero výhod – ponúka automatické zálohovanie dát, fotiek, dokumentov, automatizované organizovanie fotiek do albumov podľa miesta, času či ďalších parametrov," načrtol Kováč.



Ako hovorí, cloud umožňuje tiež prepojiť viacero zariadení, vďaka čomu môžu zdieľať a ukladať fotky na jeden účet všetci členovia rodiny alebo napríklad pristupovať k nim z rôznych zariadení.



Výhodou je podľa Kováča aj ľahká dostupnosť uložených súborov. Uchovanie dát je tiež trvácnejšie. "Nestane sa vám napríklad to, čo v prípade starého CD alebo USB kľúču, že sa po rokoch opotrebuje a nenačíta dáta," načrtol.



Lepšie hodnotí aj bezpečnosť súborov. "U veľkých hráčov sú dáta chránené špičkovo a v kombinácii s dobrým heslom a dvojfaktorovou autentifikáciou sa odcudzenia dát nemusíte báť,“ tvrdí Kováč.



Bežným používateľom stačí podľa odborníka aj bezplatné úložisko, ktoré štandardne ponúka objem od dvoch až do 15 GB dát a základné funkcionality. Pri výbere odporúča prihliadnuť aj na používaný operačný systém.