Stratégia do 2030 hovorí o znížení DPH pre odvetvia kultúry a kreatívy

Bratislava 12. februára (TASR) – Štát by mal v nasledujúcom období spracovať analýzu a pripraviť legislatívu na zníženie DPH na vybrané činnosti kultúrnych a kreatívnych odvetví. Rovnako by mal pripraviť a predložiť na verejnú diskusiu zákon o sponzoringu a donorstve v kultúre a začať jeho plnenie. Ako jedny z viacerých opatrení v prípade dosiahnutia strategického cieľa Efektívne financovaná kultúra to uvádza Ministerstvo kultúry (MK) SR v návrhu Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR do roku 2030. Materiál je v pripomienkovom konaní.



Medzi ďalšie opatrenia týkajúce sa modelu efektívne financovanej kultúry predkladatelia dokumentu navrhujú okrem Fondu na podporu kultúrneho dedičstva aj presun dotačných programov rezortu kultúry pod správu verejnoprávnych dotačných fondov. "Podľa potreby tiež zriadenie nových verejnoprávnych dotačných fondov," dodávajú. V prípade investičných aktivít iniciujú autori dokumentu zoznam výstavby novej kľúčovej kultúrnej infraštruktúry. Navrhujú tiež pripraviť a vybudovať projekt zdieľaných depozitárov pre zbierky pamäťových a fondových inštitúcií.



Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 obsahuje sedem strategických cieľov. Okrem efektívne financovanej kultúry sú to dobre spravovaná kultúra, dôstojná kultúra, kvalitná kultúra, inkluzívna kultúra, rešpektovaná kultúra a zodpovedná kultúra.



Zámerom stratégie je podľa ministerstva zadefinovať víziu a globálny cieľ, ktoré budú usmerňovať politiku Slovenska v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v strednodobej až dlhodobej perspektíve. Dokument predstavia verejnosti 13. februára v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, do 8. marca k nemu možno podať podnety v rámci medzirezortného pripomienkového konania.