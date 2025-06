Stráž: Na celách pre 30 odsúdených je ich umiestnených do 15 až 20

Bratislava 15. júna (TASR) - Úlohou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) je do roku 2030 upraviť stavebno-technicky alebo organizačne hornú hranicu ubytovacej kapacity izieb. Má to urobiť spôsobom, aby v jednej cele alebo izbe nebolo ubytovaných viac ako osem väznených osôb. Keďže ide o dlhodobú úlohu, ZVJS pristúpil k nevyužívaniu týchto ciel na 100 percent vzhľadom na priaznivý stav ubytovacích kapacít. Aktuálne je tak v celách, v ktorých by mohlo byť aj 30 odsúdených, umiestňovaných len do 15 až 20. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.



„Ubytovávanie odsúdených na takýchto celách alebo izbách popri nedostatku súkromia, značne komplikuje aj proces zaobchádzania s odsúdenými, na základe individuálneho hodnotenia rizík a potrieb samotných odsúdených,“ zdôvodnila hovorkyňa. Napríklad v ústave Dubnica nad Váhom je v súčasnosti v jednom objekte prerábaných päť izieb, ktoré boli veľkokapacitné. Na základe toho je predpokladaná zmena z ich pôvodnej kapacity 17 až 19 osôb na troch až piatich odsúdených.



ZVJS si zároveň v rámci pripravovanej novely zákona o výkone trestu odňatia slobody vytvára zákonné predpoklady na zvýšenie ubytovacej plochy pre odsúdeného, a to na najmenej štyri metre štvorcové v trvalo uzamykanej cele alebo izbe a 3,5 metra štvorcového v neuzamykanej cele alebo izbe. Taktiež sa stanovuje maximálny počet odsúdených umiestnených v jednej cele alebo izbe, ktorý by mal byť osem odsúdených.



Za účelom efektívneho využitia veľkopodlažných ciel je zámerom novely zákona podmieniť možnosť umiestnenia viac ako ôsmich odsúdených zvýšením minimálnej ubytovacej plochy na osem metrov štvorcových na jedného odsúdeného. „Toto posledné opatrenie, bez potreby finančných investícii, odstráni fungovanie súčasných veľkokapacitných ciel, až do doby ich reálnej stavebno-technickej úpravy,“ doplnila hovorkyňa.