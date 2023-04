Stráž prírody a SIŽP si budú môcť vymieňať údaje cez informačný systém

Bratislava 11. apríla (TASR) - Členovia stráže prírody, ich koordinátori a inšpektori životného prostredia si budú môcť vymieňať informácie prostredníctvom nového informačného systému. Zároveň má slúžiť na zefektívnenie riadenia a koordináciu činnosti stráže prírody. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Dávid Vido.



"SIŽP vďaka systému dokáže so strážou prírody úzko spolupracovať na riešení protiprávneho konania prednostne na úseku ochrany prírody a krajiny," povedal Vido. Do budúcna ho chcú prepojiť aj s inými útvarmi inšpekcie.



Hovorca priblížil, že stráž prírody sa dlhodobo zanedbávala a nebol prehľad o jej činnosti. "Naši zamestnanci pociťovali absenciu jednoduchého spôsobu koordinácie medzi našou inštitúciou a samotnými strážcami prírody prítomnými v teréne," poukázal.



Členovia stráže prírody nemali prístup do databázy už uložených pokút a vinníkov. Nový informačný systém im podľa Vida teraz okamžite poskytuje údaje, vďaka ktorým je možné účinnejšie posudzovať jednotlivé delikty. "Súčasná situácia v štátnej správe v oblasti starostlivosti o životné prostredie je neprehľadná a komplikovaná. Vytvorením informačného systému sa do praxe zavádzajú niektoré opatrenia vyplývajúce zo strategického materiálu Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti," priblížil.



Informačný systém začal fungovať v roku 2021, odvtedy prešiel aktualizáciou a rozšírením funkcionalít. Vlani bol zaregistrovaný v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy a pilotne do jeho prevádzky zapojili aj niektoré pracoviská SIŽP. "Momentálne je v plnej prevádzke a postupne pripájame do systému všetky naše inšpektoráty. Zároveň naďalej pracujeme na jeho prepojení aj s inými databázami verejnej správy," uviedol hovorca.



Systém vyvinula inšpekcia interne vo svojej réžii. Na projekte sa zároveň spolupodieľali vysokoškolskí študenti, s ktorými SIŽP naďalej spolupracuje.