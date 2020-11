Stred Slovenska ponúka možnosť zalyžovať si, aj sa zohriať

Na archívnej snímke Zvolenský zámok. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. novembra (TASR) – Stred Slovenska je bohatý na príležitosti pre lyžiarov, no jeho prirodzené centrá – Zvolen a Banská Bystrica – ponúkajú aj množstvo pamiatok, ktoré možno počas zimných prechádzok navštíviť.Banská Bystrica, krajské mesto so 78-tisíc obyvateľmi, má bohatú históriu spätú s baníckou tradíciou. Významnú kapitolu novodobých dejín pripomína Múzeum Slovenského národného povstania. Nachádza sa tu tiež Stredoslovenské múzeum v Thurzovom dome. Jednou z najznámejších pamiatok je Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, podobne ako areál Mestského hradu. Stredoveké centrum mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.Dominantou Zvolena – okresného mesta so 42-tisíc obyvateľmi a niekdajšieho centra Zvolenskej župy – je Zvolenský zámok, národná kultúrna pamiatka. V neďalekom Višňovského parku sa nachádza kópia jedného z troch pancierových vlakov (Hurban) vyrobených v čase SNP. V meste je tiež Lesnícke a drevárske múzeum. Zo železničnej stanice, po približne tri kilometre dlhej turistickej značke a náučnom chodníku s desiatimi zastávkami, sa dá dostať k ruinám Pustého hradu.Aj v blízkom okolí oboch miest možno nájsť niekoľko lyžiarskych stredísk, ktoré by mali byť počas zimnej sezóny otvorené podľa aktuálnej pandemickej situácie.Len 10 kilometrov južne od Zvolena – smerom k známej obci Zaježová – sa v pohorí Javorie pod vrchom Lomné (908 m. n. m.) nachádza lyžiarske stredisko Kráľová. Je tu k dispozícii 5 lyžiarskych vlekov a päť zjazdoviek s dĺžkou dokopy 3400 m a okrem iného aj s možnosťou večerného lyžovania. V lyžiarskom areáli nechýba skiservis, detská lyžiarska škôlka, požičovňa lyžiarskych potrieb, ale aj obľúbené večerné lyžovanie. Milovníci bežeckého lyžovania môžu využiť 10-kilometrovú trať.Príjemnú rodinnú lyžovačku v blízkosti Banskej Bystrice ponúka obec Tajov ležiaca iba 7 km na západ od centra krajského mesta. Menší lyžiarsky areál Skicentrum Tajov sa nachádza v nadmorskej výške od 540 do 640 metrov na konci obce. Ponúka tri vleky a tri ľahké zjazdovky s dĺžkami od 100 m do 540 m, takže je lyžiarsky svah ideálny pre tých, ktorý sa chcú naučiť lyžovať, snowboardovať, pre menej zdatných lyžiarov, ako aj pre rodiny s deťmi.V príjemnom prostredí Selčianskej doliny, kúsok nad obcou Selce a približne 6 km od centra Banskej Bystrice, sa nachádza lyžiarske stredisko Selce-Čachovo. Ponúka rodinnú lyžovačku na permanentne udržovaných lyžiarskych svahoch, lyžiarsky terén vhodný pre náročného, ale aj začínajúceho lyžiara. Zjazdovky s celkovou dĺžkou 1,5 km obsluhujú štyri vleky, v ponuke je aj možnosť večerného lyžovania. Deti môžu využiť detský vlek či lyžiarsku škôlku. V stredisku sa nachádza aj 25 km udržiavaných tratí pre bežkárov.Iba o tri kilometre ďalej smerom k Španej doline leží lyžiarske stredisko Šachtičky. Návštevníci majú k dispozícii 7 tratí so štyrmi "dospeláckymi" vlekmi a jedným lanovým vlekom pre malých lyžiarov. Zimné radovánky si tu môžu užívať aj snowboardisti a bežkári, ktorí majú k dispozícii 14 km bežeckých tratí.Lyžiarske stredisko Strelníky sa nachádza 25 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno, severne od Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Trávnaté pasienky v nadmorskej výške 750 m sľubujú ideálne podmienky pre začiatočníkov aj pokročilých, a tiež pre rodiny s deťmi. K dispozícii majú dva lyžiarske vleky – pre dospelých s dĺžkou 600 m a pre detských lyžiarov vlek 200-metrový. Stredisko vyhovuje návštevníkom, ktorí vyhľadávajú pokojnejšie miesta s menším turistickým ruchom.Oblasť Zvolena je spätá so slovenskými zimami a ich históriou aj vďaka dodnes neprekonanému rekordu. Vo Vígľaši-Pstruši zaznamenali 11. februára 1929 doteraz najnižšiu teplotu, aká bola na Slovensku nameraná – ortuť teplomera tu klesla na mínus 41 stupňov.Na druhej strane však región ponúka aj možnosť sa zohriať v kúpeľoch Kováčová, Sliač a o čosi južnejšie v Dudinciach – pravidlá liečebné či rekreačné pobyty v týchto zariadeniach samozrejme opäť závisia od aktuálnej pandemickej situácie.