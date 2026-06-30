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Stredajšie rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou
Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta.
Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Stredajšie (1. 7.) rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou. Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úrad vlády (ÚV) SR.
„Ak si to situácia vyžiada, členovia vlády sú pripravení zísť sa aj počas letnej prestávky,“ uviedol úrad vlády.
„Ak si to situácia vyžiada, členovia vlády sú pripravení zísť sa aj počas letnej prestávky,“ uviedol úrad vlády.