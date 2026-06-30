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Stredajšie rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou

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Na snímke v pozadí uprostred sprava štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher, premiér SR Robert Fico (SMER-SD), štátny tajomník ministrstva hospodárstva Szabolcs Hodosy, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) rokujú. Foto: TASR - Michal Svítok

Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta.

Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Stredajšie (1. 7.) rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou. Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úrad vlády (ÚV) SR.

„Ak si to situácia vyžiada, členovia vlády sú pripravení zísť sa aj počas letnej prestávky,“ uviedol úrad vlády.
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