Strediská apelujú na skialpinistov, aby zjazdovky využívali popoludní

Liptovský Mikuláš/Vysoké Tatry 25. decembra (TASR) - Nárast fanúšikov skialpinizmu na zjazdovkách v aktuálnej zimnej sezóne spolu so zatiaľ obmedzenými možnosťami na lyžovanie spôsobujú stále viac kolíznych situácií. Lyžiarske strediská v Jasnej a vo Vysokých Tatrách sa ich preto rozhodli riešiť zásadnou zmenou pravidiel pre výstup po zjazdovkách. TASR o tom informoval komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda.



Ako povedal, v čase nedostatku snehu sa všetci fanúšikovia skialpinizmu namiesto horských dolín a voľného terénu sústreďujú na zasnežené zjazdovky, kde sa následne vytvára tlačenica.



"Jedna vec je, že vstupujú na zjazdovky mimo prevádzkových hodín, keď sú zjazdovky uzatvorené a technikou upravované. To je doslova hazard s ľudskými životmi. Ďalšiu kapitolu predstavuje skialp v časoch, keď je na zjazdovkách najviac lyžiarov. Viacerí skialpinisti prechádzajú krížom-krážom cez trať, vystupujú hore niekoľkí vedľa seba, čím zužujú priepustnosť zjazdoviek a obmedzujú lyžiarov spúšťajúcich sa dolu svahom. Situácia bola aj napriek pravidelnému upozorňovaniu už v minulom roku na hranici akceptovateľnosti, súčasná 'covidová' zima však priniesla v tejto oblasti už doslova extrém," uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



Problémy na zjazdovkách už podľa Galajdu riešili aj horskí záchranári, ktorí po viacerých zásahoch adresovali lyžiarom aj skialpinistom výzvu na dodržiavanie zásad bezpečného pohybu na zjazdovkách.



"Chceme apelovať na tých, ktorí prichádzajú iba s cieľom vyšliapať si po zjazdovkách a spustiť sa dole, aby tak urobili až v popoludňajších hodinách, konkrétne po 13.00 h. V časoch, keď už počet hostí na zjazdovke začína klesať, je dostatok času na možnosť realizácie sa aj pre fanúšikov skialpinizmu. Je to výzva a prosba zároveň," povedala manažérka strediska Jasná Jana Kňavová.



Výstup po zjazdovkách je možný iba po vyznačených trasách. V prípade Jasnej je na južnej strane dočasne možné po celý deň využívať vytvorenú výstupovú trasu cez Krupovú a Zadné dereše, ktorá nie je v kolízii s lyžiarmi. Výstup po zjazdovkách mimo vyhradený čas, 13.00 až 16.00 h, nie je dovolený.