Stredisko Jasná zažilo jednu z najvydarenejších Veľkých nocí
Záver lyžiarskej sezóny odhaduje prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v Nízkych a vo Vysokých Tatrách približne začiatkom mája, ak všetko pôjde dobre.
Autor TASR,aktualizované
Demänovská Dolina 6. apríla (TASR) - Lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách má za sebou jednu z najvydarenejších Veľkých nocí za posledné roky, čo sa týka množstva snehu, ale i hostí. Veľkonočný pondelok v lyžiarskom stredisku spestrili Liptovskí zbojníci, ktorí na svahu vytvorili tradičnú folklórnu atmosféru veľkonočnou oblievačkou a šibačkou.
Veľkonočný program pod Chopkom takisto ponúkol štvrtý ročník Veľkonočnej sánkovačky v Krupovej, detskú diskotéku, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne so zdobením veľkonočných medovníčkov pre deti.
Záver lyžiarskej sezóny odhaduje prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v Nízkych a vo Vysokých Tatrách približne začiatkom mája, ak všetko pôjde dobre. „V Jasnej by sme chceli lyžovať do 19. apríla, čo sa týka dennej prevádzky. Potom, v prípade, že budú podmienky, a veríme, že budú, tak vo víkendovom režime, to znamená vždy v piatok, v sobotu a v nedeľu. Vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici, budú od utorka (7. 4.) zatvorené zjazdovky v úseku zo Skalnatého plesa na medzistanicu Štart. Cez týždeň budeme lyžovať len na Lomnickom sedle,“ spresnil hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že o tom, kde sa bude lyžovať cez víkend, rozhodnú podľa podmienok.
Veľkonočný program pod Chopkom takisto ponúkol štvrtý ročník Veľkonočnej sánkovačky v Krupovej, detskú diskotéku, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne so zdobením veľkonočných medovníčkov pre deti.
Záver lyžiarskej sezóny odhaduje prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v Nízkych a vo Vysokých Tatrách približne začiatkom mája, ak všetko pôjde dobre. „V Jasnej by sme chceli lyžovať do 19. apríla, čo sa týka dennej prevádzky. Potom, v prípade, že budú podmienky, a veríme, že budú, tak vo víkendovom režime, to znamená vždy v piatok, v sobotu a v nedeľu. Vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici, budú od utorka (7. 4.) zatvorené zjazdovky v úseku zo Skalnatého plesa na medzistanicu Štart. Cez týždeň budeme lyžovať len na Lomnickom sedle,“ spresnil hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že o tom, kde sa bude lyžovať cez víkend, rozhodnú podľa podmienok.