Stredné a východné Slovensko môže do konca dňa zasiahnuť poľadovica

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Stredné a východné Slovensko môže v stredu večer zasiahnuť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Žilinský, Prešovský, Košický kraj a tiež pre Banskobystrický s výnimkou okresu Žarnovica. Výstraha predbežne platí do štvrtka (5. 2.) 10.00 h. SHMÚ na to upozornil na svojom webe.
Meteorológovia upozorňujú aj na vietor v takmer celom Trnavskom kraji a v okresoch Malacky, Myjava, Levice a Nitra. Výstraha predbežne platí do štvrtka 6.00 h.
