Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Slovensko

Stredné a východné Slovensko môže do konca dňa zasiahnuť poľadovica

.
Na snímke zľadovatená kapota auta. Foto: TASR - Dano Veselský

Meteorológovia upozorňujú aj na vietor v takmer celom Trnavskom kraji a v okresoch Malacky, Myjava, Levice a Nitra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. februára (TASR) - Stredné a východné Slovensko môže v stredu večer zasiahnuť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Žilinský, Prešovský, Košický kraj a tiež pre Banskobystrický s výnimkou okresu Žarnovica. Výstraha predbežne platí do štvrtka (5. 2.) 10.00 h. SHMÚ na to upozornil na svojom webe.

Meteorológovia upozorňujú aj na vietor v takmer celom Trnavskom kraji a v okresoch Malacky, Myjava, Levice a Nitra. Výstraha predbežne platí do štvrtka 6.00 h.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí