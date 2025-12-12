< sekcia Slovensko
Stredné školy si otestovali systém eMaturity
Novú platformu zavádza v rámci digitalizácie školstva ministerstvo v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM).
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Študenti si otestovali novú Platformu elektronického testovania, v ktorej bude v marci realizovaná elektronická maturita. Do utorkového (9. 12.) záťažového testovania sa zapojilo 8443 žiakov z takmer 600 stredných škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Novú platformu zavádza v rámci digitalizácie školstva ministerstvo v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM). Cieľom testovania bolo overenie funkčnosti platformy pre elektronické testovanie a pripravenosti škôl na reálnu eMaturitu. Testovanie podľa rezortu prebehlo úspešne, bez vážnejších technických problémov.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že nechcú, aby už prvý rok prebehlo stopercentné elektronické testovanie. „Školy aj študenti sa na to musia pripraviť, aby samotná elektronická forma nebola prekážkou pri dosahovaní výsledkov. Nie každý študent musí maturovať elektronicky, ale každá škola musí byť na elektronické testovanie pripravená,“ povedal.
Do záťažového testovania sa zapojilo 8443 žiakov z 598 stredných škôl z celkového počtu 612, čo predstavuje 97,7 percenta právnych subjektov stredných škôl s maturitou. „Zaznamenali sme len ojedinelé technické ťažkosti, problémy s prihlásením u niekoľkých žiakov, nefunkčnosť internetu na jednej škole a niekoľko drobných technických situácií. Všetky boli priebežne riešené, pričom technická podpora bola zabezpečená počas celého testovania,“ spresnila generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská.
Rezort informoval, že školy čaká ešte generálna skúška elektronickej maturity, plánovaná na 10. februára budúceho roka, ktorá preverí pripravenosť škôl, systému aj žiakov v podmienkach blízkych ostrej skúške. Následne sa 10. marca bude konať eMaturita.
NIVaM podľa ministerstva školy priebežne informuje a metodicky usmerňuje s cieľom zabezpečiť optimálne zapojenie žiakov do elektronickej formy maturitnej skúšky. Avizovalo, že pokyny ku generálnej skúške elektronickej maturity budú zverejnené 20. januára budúceho roka. Na podporu škôl pri príprave generálnej skúšky podľa neho zrealizuje NIVaM 21. a 22. januára budúceho roka odborné webináre.
„Školy môžu prihlasovať žiakov na eMaturitu priebežne do 31. januára budúceho roka, vo výnimočných prípadoch do termínu generálnej skúšky, teda do 10. februára budúceho roka. Pre školy je k dispozícii call centrum a svoje otázky môžu napísať aj e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené v materiáloch zverejnených na webe NIVaM,“ dodalo MŠVVaM.
