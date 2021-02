Stredné školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium do 26. februára

Bratislava 24. februára (TASR) - Riaditelia stredných škôl (SŠ) majú čas zverejniť podmienky prijatia na štúdium na SŠ a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania do piatka 26. februára. Vyplýva to z usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov SŠ a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy v roku 2021 zverejnenom na webe rezortu školstva.



Výchovný poradca zároveň do piatka informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov, že do 8. apríla majú povinnosť doručiť do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na SŠ. Z toho najviac dve pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.



Riaditeľ základnej školy do 16. apríla podpíše prihlášky žiakov na strednú školu. Zároveň odošle podpísané prihlášky. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.



Riaditeľ SŠ, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania SŠ zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania. Zároveň zabezpečí, aby SŠ žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené "absolvoval", nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou, alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia "absolvoval" (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.