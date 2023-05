Stredopravé mimoparlamentné strany:EÚ je najúspešnejší mierový projekt

Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je nielen úspešný integračný ekonomický projekt, ale najmä najúspešnejší mierový projekt. Vstupom Slovenska do EÚ sme sa stali súčasťou zóny stability a bezpečnosti, bez ktorých nemôže byť ani prosperita. Pri príležitosti pondelňajšieho 19. výročia vstupu to uviedli stredopravé politické strany Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska (ODS), Za regióny, Strana rómskej koalície, Demokratická strana, ktoré sa v septembrových parlamentných voľbách spoja na jednej kandidátke.



"Vstup do Európskej únie bol jedným z najdôležitejších míľnikov v našich dejinách. Všetkým naším občanom bez rozdielu sa otvorili nebývalé možnosti. Môžeme sa slobodne pohybovať, slobodne pracovať a podnikať v celej únii. Naše deti môžu študovať za rovnakých podmienok na tých najlepších európskych univerzitách," skonštatoval za spoločnú kandidátku predseda ODS Pavel Macko.



Členstvo Slovenska v EÚ strany označili za prioritu. Upozornili, že Slovensko nevyužilo potenciál, ktorý sa mu v rámci členstva ponúkal. V tejto súvislosti skritizovali predchádzajúce vlády Smeru-SD. "Len naše sebavedomé členstvo v EÚ a NATO a využívanie jeho celého potenciálu umožní všetkým našim občanom, Slovákom, Maďarom, Rómom a ďalším národnostiam bezpečie, dôstojný život, spoluprácu a prosperitu," dodali.



Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.