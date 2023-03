Stredoškoláci apelujú na snahu zmeniť maturitné skúšky k lepšiemu

Bratislava 28. marca (TASR) - Aliancia stredoškolákov apeluje na väčšiu snahu zmeniť maturitné skúšky k lepšiemu. Uviedla to po zmonitorovaní situácie v súvislosti s písomnou maturitnou skúškou. V tejto súvislosti sa chce stretnúť s dočasne povereným ministrom školstva Jánom Horeckým i vedúcou oddelenia hodnotenia, hovoriť budú aj s riaditeľkou monitorovania vzdelávania Ivanou Pichaničovou. TASR o tom informoval prezident Aliancie stredoškolákov Viliam Dominik Ďuraš.



Aliancia tvrdí, že študenti a pedagógovia stredných škôl sa im z viacerých častí Slovenska ozvali s rôznymi podnetmi a názormi na samotnú maturitnú skúšku. "Pokiaľ ide o externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, naše výhrady spočívajú predovšetkým v stavbe otázok, ktoré sú už dlhú dobu do istej miery stavané zavádzajúco a mätúco, čo sa tento rok znovu prejavilo v plnej miere," konštatuje Ďuraš. V písomných testoch z anglického jazyka bolo na druhej strane podľa Aliancie stredoškolákov možno vidieť nejednoznačnosť, čo skonštatovali aj mnohí učitelia vyučujúci daný jazyk.



Preto sa Aliancia stredoškolákov rozhodla požiadať o stretnutie s Pichaničovou. Stretnutie sa má uskutočniť 3. apríla. "Zároveň budeme tieto názory prezentovať aj na stretnutí s povereným ministrom školstva Horeckým, s ktorým sa v najbližších týždňoch máme stretnúť. Na oboch rokovaniach budeme apelovať na väčšiu snahu o zmenu maturitných skúšok k lepšiemu," doplnil Ďuraš. Aliancia verí, že aj vďaka týmto stretnutiam dokážu do budúcna zabezpečiť korektnú a férovú maturitnú skúšku.



Maturitnú skúšku zloženú z písomného testu a slohovej práce absolvovali žiaci počas týždňa od 14. do 17. marca. Náhradný termín sa uskutoční od 3. do 5. apríla. Maturitná skúška pozostáva z písomného testu, slohu a z ústnej alebo praktickej časti. V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených viac ako 41.000 žiakov.