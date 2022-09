Stredoškoláci môžu vďaka štipendiu Flex študovať rok v USA zadarmo

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskí stredoškoláci môžu vďaka štipendiu Flex študovať rok v Spojených štátoch amerických zadarmo. Prihlasovanie na školský rok 2023/2024 je otvorené do polovice októbra. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva USA na Slovensku.



Žiaci majú túto príležitosť vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (Flex). Financuje ho Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a implementuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American Councils for International Education.



O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí majú slovenské občianstvo, narodili sa medzi 15. júlom 2005 až 15. júlom 2008 a v čase podania prihlášky študujú v prvom alebo druhom ročníku strednej školy (alebo ekvivalent na osemročných gymnáziách). V prípade päťročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti tretieho ročníka. Zároveň musia mať dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni, rovnako musia spĺňať aj podmienky na získanie víz typu J1.



"Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách," priblížili z Veľvyslanectva USA na Slovensku. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou.



Študenti, ktorí boli vybraní v minulom školskom roku, do USA vycestovali v auguste. Školský rok 2022/2023 strávia vo Washingtone, Michigane, Texase či Iowe. "Štipendisti získajú šancu žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole," dodali z Veľvyslanectva USA na Slovensku.



Program Flex funguje už od roku 1992. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých desať slovenských študentov. Do programu je aktuálne zapojených viac ako 20 krajín a vďaka štipendiu vycestuje každoročne do USA viac ako 900 stredoškolákov.