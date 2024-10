Stredoškoláci navrhli riešenia na podporu zdravia v digitálnom svete

Bratislava 24. októbra (TASR) - Stredoškoláci navrhli riešenia na podporu fyzického, mentálneho a sociálneho zdravia v digitálnom svete. Urobili tak v rámci súťaže JA Citi Innovation Camp. Zvíťazil tím s aplikáciou Eduwell. Meria čas žiakov strávený na telefóne a v rámci vyučovacieho procesu ich odmeňuje za pohybové aktivity či známky. TASR o tom informovali organizátori súťaže z organizácie Junior Achievement (JA) Slovensko.



Druhé miesto obsadili stredoškoláci s komunitným kalendárom, ktorý by sa nachádzal v školskej aplikácii EduPage. Žiakom by umožňoval zdieľať záujmy a počas prestávok sa spoločne stretávať. Tím na treťom mieste navrhol implementovať do vyučovacieho procesu "flextime". Zabezpečil by aj školské piatky bez skúšania a písomiek.



Na súťaži JA Citi Innovation Camp sa mohli bezplatne zúčastniť študenti stredných škôl, ktorí sú zapojení v programe Aplikovaná ekonómia (Študentská firma). Ten rozvíja manažérske a organizačné schopnosti a pomáha študentom overiť si svoje nápady v praxi. JA Slovensko ho prináša od roku 1992.