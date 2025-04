Stredoškoláci Salbot a Šubjak získali hlavnú cenu v súťaži SYGA 2025

Bratislava 25. apríla (TASR) - Peter Salbot a Jaroslav Šubjak zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave získali hlavnú cenu v súťaži Siemens Young Generation Award (SYGA) 2025. Finále 22. ročníka sa konalo v piatok na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. TASR o tom informovali organizátori.



Ako priblížili, víťazi hlavnej ceny navrhli riešenie na problém, s ktorým sa potýka prakticky každý výrobný podnik, ktorý na jednej linke produkuje viacero rôznych súčiastok. „Odborná porota obzvlášť vyzdvihla aj odbornosť žiakov pri diskusii o jednotlivých častiach riadiaceho programu ich prototypu,“ doplnili.



Do aktuálneho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo 32 žiakov z 22 škôl z celého Slovenska. Desať najlepších projektov postúpilo do finále. Organizátori podotkli, že žiaci si tak už počas štúdia mohli vyskúšať prácu s najmodernejšími riešeniami, s ktorými sa podľa nich po skončení štúdia s veľkou pravdepodobnosťou stretnú aj v praxi, po nástupe do niektorej z firiem v slovenskom priemysle.