Stredoškoláci sa môžu aj tento rok zapojiť do Finančnej olympiády

Bratislava 11. novembra (TASR) - Stredoškoláci a žiaci osemročných gymnázií sa aj v tomto školskom roku môžu zapojiť do Finančnej olympiády, ktorá im má pomôcť pripraviť sa na samostatný finančný život. On-line test prvého kola súťaže možno vyplniť do 2. februára 2023. TASR o tom informovali organizátori z Nadácie Partners.



Do Finančnej olympiády sa podľa organizátorov každoročne zapája viac ako 6000 stredoškolákov z vyše 300 stredných škôl či osemročných gymnázií a tieto čísla z roka na rok rastú.



Testy a príklady vo Finančnej olympiáde zostavili odborníci na osobné financie a pokrývajú všetky ekonomické oblasti, s ktorými sa žiaci budú stretávať v bežnom živote. Súťaž sa uskutoční v troch kolách, pričom náročnosť otázok sa postupne zvyšuje.



Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.