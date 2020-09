Stredoškoláčky budú môcť nahliadnuť do pracovného sveta IT firiem

Bratislava 24. septembra (TASR) - Občianske združenie Aj Ty v IT siedmy rok prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku, aby ich motivovali k štúdiu informatiky a kariére v IT sektore. Dievčatá vo veku 15 – 19 rokov majú tak príležitosť nahliadnuť do ich pracovného prostredia a počas jedného dňa si okrem prednášok vyskúšať aj rôzne workshopy či prácu s virtuálnou realitou. Tento rok sa Girl's Day uskutoční 8. októbra a prvýkrát ponúka aj online program. Dievčatá sa môžu prihlasovať do 1. októbra. TASR o tom informovala Monika Kapráliková z Aj Ty v IT.



Pôvodne plánovaný termín, posledný aprílový štvrtok, ktorý je spojený s oslavami Medzinárodného dňa žien v IT, bol presunutý na jeseň. Okrem offline programu bude k dispozícii aj online verzia, a to takmer 40 prednášok a workshopov. Po prvý raz sa ho zároveň môžu zúčastniť aj študentky prvého ročníka vysokých škôl, ktoré boli v čase pôvodne plánovaného termínu ešte stredoškoláčky.



Do podujatia sa zapojili viac ako tri desiatky IT firiem a organizácií. "Girl's Day je skvelá príležitosť pre dievčatá vidieť svet IT firiem a organizácií, ktoré pracujú v oblasti technológií, zblízka. Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek neistej situácii s nami hľadali riešenia, aby dievčatá o tento zážitok neprišli ani v roku 2020. Bez ich účasti a flexibilného prístupu by sme podujatie tento rok nezorganizovali. Tiež by som chcela zdôrazniť, že rešpektujeme aktuálne vládne opatrenia a odporúčania hlavného hygienika," uzavrela zakladateľka a riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.