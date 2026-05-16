< sekcia Slovensko
Stredoškolák získal 1. miesto na medzinárodnej súťaži Regeneron ISEF
Do USA odchádzal študent s titulom vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na Festivale vedy a techniky AMAVET 2025 (FVAT).
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Stredoškolák Filip Lajčiak zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom dosiahol úspech na svetovej vedecko-technickej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) 2026 v USA. Prvé miesto získal vo svojej kategórii za projekt stereovízneho 3D skenovacieho systému určeného na snímanie mikroskopických vzoriek. TASR o tom informoval Ján Nemec z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).
Do USA odchádzal študent s titulom vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na Festivale vedy a techniky AMAVET 2025 (FVAT). Odtiaľ postúpil ako národný víťaz FVAT AMAVET. Tento úspech nadväzuje aj na výsledok jeho brata Michala Lajčiaka, ktorý v roku 2024 získal na Regeneron ISEF tiež prvé miesto vo svojej kategórii s projektom návrhu riadiaceho systému robotického roja.
Študentov projekt vznikal pod odborným vedením Jána Vachálka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý ho sprevádzal pri odbornom smerovaní projektu, prepájaní teoretických poznatkov s praktickým vývojom a príprave na prezentáciu pred medzinárodnou porotou. „Rozsah a odborná úroveň projektov, s ktorými títo študenti získavajú prvenstvá na najprestížnejších svetových súťažiach, akou je Regeneron ISEF, sú mimoriadne vysoké. V mnohých ohľadoch sa približujú úrovni doktorandskej práce. Takéto projekty často prirodzene pokračujú do odborných publikácií, patentových riešení a ďalšieho výskumu s reálnym inovačným potenciálom,“ ozrejmil Vachálek.
Projekt Filipa Lajčiaka predstavuje stereovízny 3D skenovací systém určený na snímanie mikroskopických vzoriek. Riešenie prepája mikroskopiu, kamerový systém, elektroniku, mechanické polohovanie a softvérové spracovanie obrazu. „Na základe dvojice obrazov snímaných z mierne odlišných uhlov dokáže systém vypočítať priestorovú štruktúru skúmanej vzorky a vytvoriť jej digitálny 3D model. Projekt tak ponúka dostupnejšiu alternatívu k technicky a finančne náročným profesionálnym systémom na 3D zobrazovanie mikroskopických objektov,“ vysvetlil Nemec.
Do USA odchádzal študent s titulom vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na Festivale vedy a techniky AMAVET 2025 (FVAT). Odtiaľ postúpil ako národný víťaz FVAT AMAVET. Tento úspech nadväzuje aj na výsledok jeho brata Michala Lajčiaka, ktorý v roku 2024 získal na Regeneron ISEF tiež prvé miesto vo svojej kategórii s projektom návrhu riadiaceho systému robotického roja.
Študentov projekt vznikal pod odborným vedením Jána Vachálka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý ho sprevádzal pri odbornom smerovaní projektu, prepájaní teoretických poznatkov s praktickým vývojom a príprave na prezentáciu pred medzinárodnou porotou. „Rozsah a odborná úroveň projektov, s ktorými títo študenti získavajú prvenstvá na najprestížnejších svetových súťažiach, akou je Regeneron ISEF, sú mimoriadne vysoké. V mnohých ohľadoch sa približujú úrovni doktorandskej práce. Takéto projekty často prirodzene pokračujú do odborných publikácií, patentových riešení a ďalšieho výskumu s reálnym inovačným potenciálom,“ ozrejmil Vachálek.
Projekt Filipa Lajčiaka predstavuje stereovízny 3D skenovací systém určený na snímanie mikroskopických vzoriek. Riešenie prepája mikroskopiu, kamerový systém, elektroniku, mechanické polohovanie a softvérové spracovanie obrazu. „Na základe dvojice obrazov snímaných z mierne odlišných uhlov dokáže systém vypočítať priestorovú štruktúru skúmanej vzorky a vytvoriť jej digitálny 3D model. Projekt tak ponúka dostupnejšiu alternatívu k technicky a finančne náročným profesionálnym systémom na 3D zobrazovanie mikroskopických objektov,“ vysvetlil Nemec.