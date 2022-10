VRAŽDA ZO ZÁMOCKEJ: Súhrn doterajších udalostí po tragickej streľbe

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla položiť kyticu a zapáliť sviečku na miesto činu po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave 13. októbra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke prikryté telo po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave 12. októbra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke sviečky a kvety sú položené pri mieste stredajšieho útoku na Zámockej ulici vo štvrtok 13. októbra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 13. októbra (TASR) - Tragická streľba v centre Bratislavy si vyžiadala dve obete. TASR prináša súhrn doterajších udalostí.- K streľbe na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja mladí muži. Zranená bola aj jedna žena, ktorú previezli nemocnice.- Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia po ňom intenzívne pátrala, využila pri tom aj psovodov, čln či vrtuľník. Vo štvrtok ráno ho našli mŕtveho.- Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by strelec obete poznal.- Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Polícia zisťuje motív. Verejnosť ubezpečila, že zachová nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia, šikany či nenávisti.- Slovenská informačná služba informovala, že prijala opatrenia vedúce k identifikácii páchateľa. Premiér Eduard Heger (OĽANO) kontaktoval šéfa SIS Michala Aláča. Chce s ním hovoriť aj o tom, či tajná služba monitorovala prejavy útočníka na sociálnej sieti a ako postupovala.- Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto potvrdila, že páchateľ bol jej žiak. Podľa školy neprejavoval na vyučovaní radikálne či nenávistné názory. Pôsobil ako tichý, ústretový a nekonfliktný typ.- Streľba bola vedomý útok na LGBTI+ komunitu a bezpečnosť Slovenska, uviedol Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň, pred ktorým k tragédii došlo. Obete sedeli spolu so ženou, ktorá bola zranená, pred podnikom. Páchateľ vyčkával asi 40 minút v ich blízkosti.- Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), premiér Eduard Heger aj ďalší politici vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť. Urobili tak i predseda českej vlády Petr Fiala a predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.- Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala verejne činné osoby, aby svojimi výrokmi nepodnecovali neznášanlivosť, justičné orgány, aby začali konať. Upozornila, že nenávisť k menšine, dlhodobo živená i hlúpymi a nezodpovednými výrokmi politikov, stála nevinné ľudské životy. Pamiatku obetí si uctila na mieste tragédie vo štvrtok podvečer. Stretla sa tiež so zástupcami LGBTI komunity.- Predseda Národnej rady SR Boris Kollár odsúdil dvojnásobnú vraždu mladých ľudí. Považuje za neprijateľné, aby sa takto nenávistne správala spoločnosť či jedinci voči komukoľvek.- Premiér Eduard Heger útok hrubo odsúdil. Vyzval verejnosť na zastavenie nenávisti. Apeluje na politikov i všetkých, ktorí sa verejne vyjadrujú, aj na sociálnych sieťach, aby vážili slová. Zdôraznil, že vyhasli nevinné životy len preto, lebo boli súčasťou LGBTI+ komunity. Označil to za neakceptovateľné. Poukázal na Ústavu SR a garanciu základných slobôd a práv všetkých bez rozdielu.- Nenávisť a nenávistné správanie v spoločnosti odmietli aj členovia vládneho kabinetu. Ministri konanie páchateľa odsúdili.- Nenávisť voči menšinám odmietli tiež koaličné, opozičné aj mimoparlamentné politické strany. Čin odsúdili a vyzývajú na väčšiu toleranciu. Skutok spájajú aj s polarizáciou v spoločnosti.- Aj predseda Konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober odsúdil prejavy rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti. Pozýva k modlitbe za obete a ich rodiny. Prosí všetkých, aby slová nikdy neobracali proti komukoľvek.- Tragická streľba bola útokom na základné práva, ktoré sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné, pripomenula Kancelária verejného ochrancu práv. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyjadrila podporu LGBTI+ komunite i židovskej komunite, proti ktorým páchateľ spísal rasistický manifest.- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyvesilo na svojej budove čiernu vlajku, na znak smútku a úcty k obetiam, ktorou sa stal aj študent Univerzity Komenského v Bratislave.- Minister školstva Ján Horecký v súvislosti s okolnosťami tragédie požiadal pedagógov i rodičov žiakov a študentov, aby s nimi čo najviac komunikovali a boli vnímaví voči ich postojom, trápeniam a traumám. Pripomenul i existenciu rôznych tiesňových liniek.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že ohavné vraždy, k akým došlo v Bratislave, sú hrozbou pre spoločnosť založenú na rešpekte a tolerancii.- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripomenulo, že nikto by sa nemal stať obeťou nenávisti a inakosť nie je dôvodom na perzekúciu.- Na útok reagovali aj predstavitelia diplomatických misií na Slovensku, odsúdili prejavy nenávisti. Zdôraznili, že podpora a ochrana ľudských práv všetkých patria k spoločným hodnotám, ktoré nás spájajú a z ktorých naše demokratické spoločnosti čerpajú silu.- Iniciatíva Inakosť vyhlásila, že udalosť nemá obdobu v dejinách slovenskej LGBTI+ komunity a hlboko ňou otriasla. Zdôraznila, že útočník si obete cielene vyhľadal pre ich sexuálnu orientáciu a chladnokrvne ich zavraždil.- Mesto Bratislava po útoku reagovalo, že musí byť mestom tolerancie, vzájomného prijatia a rešpektu. K takémuto odkazu sa prihlásil aj Bratislavský samosprávny kraj.- Verejnosť sa vo štvrtok večer zišla na bratislavskom Námestí SNP. Na zhromaždení Za dúhové Slovensko prečítali apel na vládu okamžite zabezpečiť potrebné proinkluzívne opatrenia v školstve, vzdelávanie a podporu pedagógov, ako aj vzdelávanie detí k ľudskosti a inkluzívnemu prístupu k životu. Zároveň avizovali piatkový (14. 10.) pochod proti násiliu.