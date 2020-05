Strelec Š.Kaluz vypovedal, kto si ho najal na vraždu L. Basternáka

Banská Bystrica 12. mája (TASR) – Vraždu exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z roku 2010 si mal objednať u strelca Štefana Kaluza, ktorý bol za ňu právoplatne odsúdený na 25-ročné väzenie, obžalovaný Vladimír M. Vypovedal to v utorok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici odsúdený Kaluz, ktorý vo svojej takmer trojhodinovej výpovedi spája s touto vraždou ďalších dvoch obžalovaných Romana O. a Alenu Zs. Tá v utorok na súd neprišla, nechala sa zastupovať.



Na ŠTS pokračoval proces, v ktorom obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čelí údajný objednávateľ Roman O., Alena Zs., ktorá mala byť sprostredkovateľkou, a Vladimír M., ten mal objednávku vraždy prevziať a zadať jej vykonanie práve odsúdenému.



Svedok sa počas svojej výpovede opäť ospravedlnil rodine hurbanovského exprimátora za to, čo vykonal. Zároveň v súvislosti s Alenou Zs. uviedol, že sa "čiastočne cíti byť zodpovedný za smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice", keďže sa rozhodol vypovedať až po deviatich rokoch a nevedel, že obžalovaná bude v podobnej trestnej činnosti pokračovať.



Vypovedať sa rozhodol najmä preto, že "komplici" jemu a jeho rodine finančne nepomohli, napríklad aj s advokátom, keď ho zadržali a bol vo väzbe, hoci vraj pôvodne mali dohodu. Dôkazom majú byť listy, ktoré písal v období rokov 2010 až 2013 na adresu Vladimíra M., v ktorých požadoval tisícky eur za to, že on "sedí" a oni sú na slobode.



Ako vypovedal, Vladimíra M. spoznal ešte pred skutkom, Romana O. a Alenu Zs. nie. Chcel si privyrobiť a aj keď váhal, "súhlasil s touto robotou", za ktorú mal zinkasovať okolo 10.000 eur. Zálohu si nepýtal a peniaze nakoniec nedostal. Zbraň mu vraj zadovážil Vladimír M.



Keď sa Kaluz od neho vyzvedal, pre koho to má urobiť, mal mu obžalovaný povedať, že "pre Ajku, alebo Alenu, Alenku". Celé meno obžalovanej Aleny Zs. sa však údajne dozvedel až z vyšetrovacieho spisu po zadržaní. Rovnako mal povedať priezvisko obžalovaného Romana O.



"Nič som si neobjednal, výpoveď odsúdeného je lož, nemám s tým nič spoločné," reagovali počas procesu Roman O. aj Vladimír M.



Podľa obhajoby obžalovanej trojice obžaloba je údajne vykonštruovaná, nedôvodná, v prípravnom konaní vraj nebol vyprodukovaný ani jeden priamy dôkaz. Má byť založená iba na výpovediach dvoch takzvaných korunných svedkov.



"Zaznela výpoveď svedka, ktorý nevypovedal v čase, keď ho odsúdili. Je na súde, aby zhodnotil výpoveď a jej vieryhodnosť, podľa toho, v akej pozícii vypovedal. Ťažko vyhodnotiť, či sa v ňom ozvalo svedomie, no za veľmi čudných okolností. Môj klient popiera spáchanie trestnej činnosti, nemá s tým nič spoločné," konštatovala obhajkyňa Vladimíra M. Magda Jaňovková.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry výpoveď svedka, ktorého odsúdili za spáchanie tohto trestného činu, je jednou z tých, ktorú hodnotil ako podstatnú pri podávaní obžaloby. Nasledovať majú ďalšie.



Exprimátora Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Zastrelil ho Kaluz. Rovnaký trest ako jemu – 25 rokov až doživotie hrozí aj týmto obžalovaným.