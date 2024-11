Strémy: Očakávania od univerzít treba prispôsobiť finančným možnostiam

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovensko by sa malo pozrieť na dostupnosť svojich finančných prostriedkov a prispôsobiť tomu očakávania od vysokých škôl. Stále máme mnoho šikovných študentov, treba im však dať možnosť rozvíjať sa v zahraničí, aby priniesli získané skúsenosti späť. V rozhovore pre TASR to uviedol prorektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Maximilián Strémy.



"S talentami musíme začať pracovať. Zo strednej školy ich treba pritiahnuť na vysokú školu a tam im dávať širšie možnosti a ponuku toho, ako sa môžu rozvíjať a ako môžu ísť do zahraničia. Ďalej, ako doniesť načerpané skúsenosti späť na Slovensko, aby sme s nimi mohli pracovať my, či priemysel, spoločne," uviedol prorektor.



Dodal, že niekedy je ťažké udržať kvalitnú generáciu na vysokej škole. Dôvodom sú možnosti, ktoré sú študentom ponúkané ihneď po štúdiu. "Keď IT firmy ponúknu plat napríklad vo výške 2000 až 3000 eur hneď po nástupe, tak tomu sa ťažko v porovnaní s vysokými školami, samozrejme, bráni," vysvetlil Strémy s tým, že podobná situácia pretrváva v celej Európe.



Zohľadnenie reálnych finančných možností však podľa neho neznamená, že sa školy nemajú usilovať o zlepšenie. "Práve naopak, dá sa pracovať aj s tým, čo máme. Možno účelnejšie pracovať s tými finančnými prostriedkami, ktoré sú," dodal s tým, že možnosťou je aj podpora konkrétnych kľúčových oblastí.



"Alebo sa môžeme zamyslieť nad systémom a nad tým, že sme naozaj malá krajina na to, aby sme tu mali taký počet vysokých škôl na rovnakej úrovni. Treba sa zamyslieť nad tým, či nepotrebujeme výskumné univerzity, potom vysoké školy a potom vyššie odborné školy, ako napríklad v Nemecku. Robia výučbu takmer bez výskumu, čo nie je absolútne žiadna hanba, sú podporované nemeckou vládou a nie je s tým žiaden problém," objasnil s tým, že deti treba k technike lákať už odmalička, pretože STEM odbory sú pre Slovensko tiež veľmi podstatné.