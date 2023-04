Stretnutie s neziskovkami pre pripomienkovanie zákonov bude v stredu

Bratislava 25. apríla (TASR) - Stretnutie s mimovládnym sektorom v súvislosti s avizovanou zmenou pripomienkovania zákonov sa uskutoční v stredu (26. 4.) o 15.30 h na Úrade vlády (ÚV) SR. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor ÚV SR.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger ešte minulý týždeň oznámil, že plánuje zvolať stretnutie podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) s neziskovým sektorom. Mimovládne organizácie žiadajú Hegera o zachovanie pripomienkovania v súčasnej podobe. Nové pravidlá podľa nich zásadne obmedzia práva verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Pod výzvu, ktorú adresovali Hegerovi, sa už podpísalo 96 organizácií.



Legislatívny portál slov-lex by mal od 1. júla slúžiť ako jediný možný nástroj na pripomienkovanie návrhov zákonov. Podľa organizácií je však neprehľadný a užívateľsky neprijateľný.