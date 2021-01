Stríž: Karanténa zamestnancov pohrebníctiev začína byť problémom

Bratislava 13. januára (TASR) - Činnosť pohrebných služieb začína sťažovať karanténa ich zamestnancov. Nahradiť ich je mimoriadne náročné. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Upozorňuje tiež na klesajúci počet dostupných rakiev.



Asociácia aktuálne pripravuje riešenia, ako predísť nefunkčnosti pohrebníctiev a krematórií a hľadá spôsoby, ako si zariadenia môžu navzájom pomôcť. "Musíme nájsť nejaké riešenie, aby pohrebné služby nevypadli z procesu. Zatiaľ hovoríme o jednotkách zamestnancov v karanténe, ale vzhľadom na to, že vírus sa rýchlo šíri, kritická situácia môže nastať kedykoľvek," uviedol Stríž.



Prijímanie nových zamestnancov je podľa neho náročné. Ide o technickú a odbornú prácu a ľudia o prácu nemajú záujem aj zo strachu. "Mestá a obce majú krízové plány, kde by mohli pomôcť pracovníci, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce. Narážame tu ale na problém, lebo výkop hrobov je špecifická robota a môže nastať situácia, že zlým prístupom zamestnanca privalí náhrobný kameň, alebo sa môže pri starých pozostatkoch, ktoré sa vyberajú, poraniť. Je to odborná práca, ktorá by mala byť pod dohľadom," vysvetlil Stríž.



Problémom stále zostávajú chýbajúce miesta na odloženie zosnulých. Podľa šéfa pohrebníkov viaceré krematóriá si už objednali chladiarenske kontajnery. Priznáva však, že čoskoro pohrebné služby budú zrejme potrebovať pomoc od štátu, krízového štábu či hygienikov, a to najmä s materiálnym zabezpečením pohrebov.



Stríž tiež upozorňuje na klesajúci počet dostupných rakiev. "Rakvy sú ďalšie domino, ktoré padá. Komunikovali sme s výrobcami rakiev, vyrábajú sa, ale sú na hrane z technologického hľadiska, lebo drevo potrebuje mať čas na sušenie," priblížil predseda asociácie. Výrobcovia rakiev aktuálne do pohrebných služieb dodávajú po päť až desať rakiev. Asociácia preto už hľadá cesty, ako si môžu výrobcovia navzájom pomôcť, či uvažuje nad dovozom tovaru zo zahraničia.