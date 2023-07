Štrnásť strán nenaplnilo 150-člennú kandidátku

Bratislava 26. júla (TASR) - Nie všetky subjekty kandidujúce v predčasných parlamentných voľbách ponúkajú voličom plnú kandidátnu listinu. Dokopy 14 strán má na kandidátke menej než 150 ľudí. Vyplýva to z hlasovacích lístkov zverejnených na webe rezortu vnútra.



Dve strany ponúkajú voličom 149 kandidátov, a to Modrí, Most-Híd a strana Aliancia. O jedného menej, teda 148 osobností má na kandidátke strana Spoločne občania Slovenska.



Subjekty združené okolo Maďarského fóra ponúkajú 125 kandidátov a strana Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota 100.



Nasledujú Komunistická strana Slovenska (81), Princíp (70), Pirátska strana - Slovensko (60), MySlovensko (49), Slovenské hnutie obrody (45), Vlastenecký blok (41), Spravodlivosť (27).



Pod dvadsať kandidátov majú dve strany. Karma ponúka voličom 17 osobností. Najmenej kandidátov má SDKÚ-DS, a to 11.