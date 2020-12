Štrnásť sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu

Bratislava 5. decembra (TASR) – Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, aby nepošliapavali odkaz demokracie a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu. TASR poskytla výzvu jedna z jej signatárok, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II Dagmar Buchalová.



„S obavou sledujeme snahu o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci, a ktorú rešpektuje každá kultúrna a civilizovaná spoločnosť,“ upozorňujú. Naša spoločnosť podľa nich čelí rozhodnutiu, či zachováme demokraciu a právny štát nasledujúcej generácii, alebo ju zlikvidujeme pod zámienkou krízy a boja s korupciou.



Výzva deklaruje, že zo strany zákonodarnej a najmä výkonnej moci prichádza k masívnej deštrukcii právneho štátu. „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR, spočívajúcich v práve na súkromie, práve na nedotknuteľnosť osoby a obydlia, práve na slobodu pohybu a pobytu ako aj v práve na prácu a práve na ochranu lekárskeho tajomstva,“ doplnili.



Kritizujú, že rozhodovacie právomoci, týkajúce sa možnosti obmedzovať základné ľudské práva a slobody, sú v rozpore so zásadami právneho štátu delegované na subjekty, ako je Úrad verejného zdravotníctva, pandemická komisia či krízový štáb.



„Dochádza k znefunkčneniu parlamentnej demokracie, keď Národná rada SR prijala už vyše 50 právnych predpisov v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez možnosti, aby prebehol riadny legislatívny proces,“ upozorňujú s tým, že drvivá väčšina z týchto zákonov nemá s riešením pandemickej situácie žiadnu súvislosť.



Justícia je podľa nich prostredníctvom výkonnej moci a najmä médií dehonestovaná. „V spoločnosti sa o nej vytvára obraz ako o nefunkčnom, ťažkopádnom skorumpovanom článku a to len z toho dôvodu, že v radoch sudcov sa našlo zopár takých, ktorí sa možno spreneverili svojmu poslaniu, pričom doposiaľ nie sú právoplatne odsúdení,“ doplnili vo výzve.



Okrem ignorovania zásad trojdelenia moci či nerešpektovania princípu prezumpcie neviny odmietajú zásahy Národnej kriminálnej agentúry za účasti médií. Považujú ich za teatrálne. „Nesmerujú k spravodlivosti, ale k vyvolávaniu nenávisti a znevažovaniu ľudskej dôstojnosti,“ dodali s tým, že v právnom štáte má aj kriminálnik právo na spravodlivý súdny proces a zachovanie ľudskej dôstojnosti.



Predsedu súdnej rady kritizujú za odôvodňovanie porušovania Ústavy SR a zákonov, do určitej miery za porušovanie princípu prezumpcie neviny vo vzťahu k sudcom.