Bratislava 7. novembra (TASR) - Stromom roka 2019 sa stala oskoruša domáca z Uzovskej Panice v okrese Rimavská Sobota. Strom získal 6710 hlasov a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži Európsky strom roka. Druhé miesto s počtom hlasov 6048 získala vŕba cintorínska z Dubnice nad Váhom. Tretie miesto získal sekvojovec mamutí z Dolnej Krupej okres Trnava so 4258 hlasmi. Výsledky vyhlásila vo štvrtok Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ankety Nadáciou Slovenskej sporiteľne.



Víťazný strom získal odborný dendrologický posudok od Medzinárodnej arboristickej spoločnosti (ISA) Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Vŕba a sekvojovec získali taktiež sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie.



"Ošetrovanie je niekedy naozaj potrebné, pretože stromy rastú v urbanizovanom prostredí. Viaceré stromy z ankety rastú mimo ľudských osídel niekoľko rokov, možno je to práve preto, lebo rástli ďaleko od človeka," povedal Tomáš Fraňo z ISA Slovensko.



Oskoruša domáca bola vysadená ešte za čias Márie Terézie, objasňuje jej pôvod projektový manažér z Nadácie Ekopolis Milan Hronec. Jej vek sa odhaduje na 250 rokov. Strom stále rodí veľké ružovo-žlté plody hruškovitého tvaru. Dozrievajú v polovici októbra.



"Osamotený strom je už len spomienkou na bývalé prosperujúce obdobie ovocinárstva v regióne Rimavskej Soboty a je výzvou pre ďalšie generácie, aby existujúce stromy zachránili a objavili ďalšie, na ktoré sa už takmer zabudlo," uviedol Hronec.



Správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová si myslí, že to má zmysel a anketa má osvetový charakter. "Program posilňuje výchovu a pocit zodpovednosti za prírodu, klímu a životné prostredie," povedala.



Ocenené boli aj Základná škola (ZŠ) Májové námestie 1 z Prešova, ZŠ s materskou školou J. Bottu z Trnavy a ZŠ Štefánika zo Žiaru nad Hronom. Tieto školy hlasovali v ankete Strom roka najviac. Spolu bolo prijatých 31.178 hlasov.