Poznáme víťaza súťaže Strom roka 2023. Stal sa ním tento dub

Bratislava 13. októbra (TASR) - Stromom roka 2023 sa stal 500-ročný dub zo Zámockého parku v Malackách. Získal 4201 hlasov verejnosti a na jar bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis.



Malacký dub má výšku 20 metrov a obvod kmeňa 660 centimetrov. Je jedným z najstarších exemplárov nachádzajúcich sa v areáli Zámockého parku. Je aj jeden z posledných, ktorý bol zahrnutý do kompozície parku, opísala nadácia.



"Tesne za víťazným dubom, s počtom hlasov 2966, sa umiestnil Platan javorolistý zo Žiaru nad Hronom, ktorý rastie na nádvorí biskupského kaštieľa. Tretie miesto si s počtom hlasov 2112 vyslúžila Borovica lesná zo Žiliny, ktorá rastie pri známej Paľovej búde," priblížila Ščepková.



Na každého z víťazov čaká posúdenie a ošetrenie odborníkmi v hodnote 300 eur. "Vďaka spolupráci s ISA Slovensko sa nám každý rok darí ošetrovať aj také stromy, ktoré nám boli do ankety nominované, no do finále sa nedostali. Ich stav si však často zaslúži o to väčšiu pozornosť," uviedla Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.



Po štvrtý raz sa v ankete bude konať aj verejná výsadba stromov. Tá je plánovaná na november s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Kozel - Klub ochrancov zelene. "Čaká nás dosadba nových stromov v Senici - Čáčov a Vrbovciach - Štefanovej. V oboch prípadoch ide o doplnenie stromov do jednotlivých stromoradí, ktoré boli poškodené zverou. Vysadených bude 15 vzrastlých stromov," povedal Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.



V 21. ročníku ankety Strom roka odovzdalo svoj hlas viac ako 19.000 ľudí. Odmenené boli aj tento rok školy, ktoré sa zapojili do súťaže v rámci ankety.