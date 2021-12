ŠTS bude rozhodovať o väzbe pre osoby z kauzy pandemickej pomoci

Pezinok 9. decembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) bude vo štvrtok od 16.30 h rozhodovať o návrhu na väzobné stíhanie pre dve osoby obvinené v kauze poskytovania pandemickej pomoci cez pezinský úrad práce. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v stredu (8. 12.) štyri osoby v súvislosti s pandemickou pomocou, ktorú mal štát poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Obvinenia sa týkajú obzvlášť závažného trestného činu subvenčného podvodu spáchaného spolupáchateľstvom.



Podľa medializovaných informácií má ísť o 24 miliónov eur, ktoré mal úrad práce v Pezinku medzi júnom a augustom tohto roka vyplatiť podozrivým firmám.



Hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan ozrejmil, že obvinené zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Pezinok od 9. marca do 21. júla rozhodovali v 37 prípadoch v rámci projektu tzv. pandemickej pomoci. Financie mali rozdávať v rozpore s internými predpismi bez splnenia požadovaných náležitostí a podmienok na čerpania príspevku. Spracovali žiadosti a platobné poukazy na rôzne podozrivé aj nefunkčné obchodné spoločnosti, priblížil hovorca. Týmto konaním spôsobili pre ÚPSVaR v Pezinku škodu 13,7 milióna eur.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 9. decembra na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na vzatie do väzby na dve obvinené z dôvodu útekovej, kolúznej a preventívnej väzby," povedal Skladan. Ďalšie dve obvinené osoby budú podľa neho stíhané na slobode.



Obvineným hrozí trest odňatia slobody v trvaní 10 až 15 rokov.