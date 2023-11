ŠTS by mal rozhodnúť v pondelok o obnove konania v prípade Mišenku

Bratislava 12. novembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku by mal v pondelok (13. 11.) rozhodovať o návrhu na obnovu konania v prípade vraždy Jozefa Mišenku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obnovu konania navrhli na doživotie odsúdený Ivan Skalický a Ronald Mišech s 25-ročným trestom odňatia slobody.



Verejné zasadnutie bolo v máji odročené, obhajoba navrhla vypočuť údajného strelca Gorana S., ktorého mali už skôr zadržať v Severnom Macedónsku. Predsedníčka senátu vtedy avizovala, že ŠTS bude zisťovať podmienky, za akých by bolo možné túto osobu predvolať a vypočuť na súde. Obhajoba navrhla tiež výsluch Viliama Mišenku, strýka zavraždeného. Pôvodne bol v kauze obžalovaný, ale súd ho oslobodil.



Súdy odsúdil okrem Skalického a Mišecha v januári 2013 na výnimočné tresty aj ďalšie dve osoby. Milan Pavlovič a Róbert Trajkov, prezývaný Netvor, dostali 25-ročné tresty. ŠTS vlani vo februári zamietol návrh Pavloviča na povolenie obnovy konania. Podnikateľ Jozef Mišenka bol zavraždený 20. júla 2010 v ranných hodinách v Topoľčanoch.