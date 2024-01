ŠTS by sa mal korupčnou kauzou exšéfa SNS Jána S. zaoberať v marci

Bratislava 28. januára (TASR) - Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) nariadil hlavné pojednávanie v korupčnej kauze exšéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána S. na 7. marca. Prípad vrátil naspäť Najvyšší súd SR, ktorý zrušil vlaňajší rozsudok ŠTS. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.



Najvyšší súd zrušil prvostupňový rozsudok na neverejnom zasadnutí 9. novembra 2023. ŠTS sa podľa odvolacieho súdu nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené.



Prvostupňový súd vlani v júni odsúdil Jána S. na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa podľa sudcu ŠTS nepodarilo preukázať. Keďže odvolací súd tento rozsudok zrušil a prípad vrátil naspäť, samosudca banskobystrického pracoviska ŠTS nariadil termín hlavného pojednávania.



Obžaloba bola podaná pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Ján S. mal podľa obžaloby na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku.



Ján S. trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.